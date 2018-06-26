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В Україну не пустили двох російських журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. До України не пустили російського телеведучого Євгена Примакова і громадянку Великої Британії Полу Слієр, яка працює на російський медіа-ресурс Russia Tоday. Про це УНН повідомили у СБУ.

“Дійсно вказаним особам (Є.Примакову і П.Слієр - ред.) заборонено в'їзд до України. Але не нещодавно. Примакову, наприклад, — ще у 2016 році терміном на 5 років”, — сказали у СБУ.

Зазначимо, у своєму Facebook журналіст зазначив, що він їхав до України на конференцію ОБСЄ щодо свободи преси.

Як повідомляв УНН, раніше прикордонники у міжнародному аеропорту Жуляни і ПП “Старокозаче” у Білгород-Дністровському районі Одеської області виявили двох російських акторів - Бориса Каморзіна і Сергія Михайлова, які незаконно перетнули державний кордон України в закритих пунктах пропуску на ТОТ АР Крим. Їм заборонили в’їзд в Україну строком на 3 роки.

Українські Національні Новини

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