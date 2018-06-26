В Украину не пустили двух российских журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В Украину не пустили российского телеведущего Евгения Примакова и гражданку Великобритании Полу Слиер, которая работает на российский медиа-ресурс Russia Tоday. Об этом сообщили УНН в СБУ.
"Действительно указанным лицам (Е.Примакову и П.Слиер - ред.) запрещен въезд в Украину. Но не недавно. Примакову, например, - еще в 2016 году сроком на 5 лет", - сказали в СБУ.
Отметим, в своем Facebook журналист отметил, что он ехал в Украину на конференцию ОБСЕ по свободе прессы.
Как сообщал УНН, ранее пограничники в международном аэропорту Жуляны и ПП "Староказачье" в Белгород-Днестровском районе Одесской области обнаружили двух российских актеров - Бориса Каморзин и Сергея Михайлова, которые незаконно пересекли государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на ВОТ АР Крым. Им запретили въезд в Украину сроком на 3 года.