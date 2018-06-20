Актора і каскадера із РФ не пустили до України через відвідини Криму

“Як з’ясувалось, російський актор Борис Каморзін у 2015 році з метою зйомок фільму без відповідного дозволу та поза КПВВ відвідував ТОТ АР Крим. Крім того, у пункті пропуску „Старокозаче“ правоохоронці Білгород-Дністровського загону викрили ще одного громадянина РФ, каскадера Сергія Михайлова, який у 2015 році відвідував тимчасово окуповану територію”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у столичному аеропорту “Жуляни” прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” під час оформлення пасажирів рейсу “Мінськ-Київ” виявили громадянина Російської Федерації, стосовно якого була інформація про можливе порушення законодавства України в частині, що стосується перетину державного кордону України через недіючі пункти пропуску та перебування на тимчасово окупованих територіях.

Після перевірки документів та з’ясування обставин було винесено рішення про заборону громадянам РФ в’їзду на територію України терміном на 3 роки.

Загалом станом на сьогодні стосовно 122 іноземців — діячів культури та мистецтва, які незаконно перебували на ТОТ АР Крим, було прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну, 52-м особам під час в’їзду в Україну відмовлено у перетинанні державного кордону та повернуто зворотно.

Нагадаємо, росіянина не пустили на територію України через візит до Криму.