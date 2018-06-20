Актера и каскадера из РФ не пустили в Украину из-за посещения Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Пограничники КПП “Киев” в международном аэропорту Жуляны и ПП “Староказачье” в Белгород-Днестровском районе Одесской области обнаружили двух российских актеров, которые незаконно пересекли государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на ВОТ АР Крым. Им запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
“Как выяснилось, российский актер Борис Каморзин в 2015 году с целью съемок фильма без соответствующего разрешения и вне КПВВ посещал ВОТ АР Крым. Кроме того, в пункте пропуска „Староказачье“ правоохранители Белгород-Днестровского отряда разоблачили еще одного гражданина РФ, каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал временно оккупированную территорию”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, в столичном аэропорту “Жуляны” пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” во время оформления пассажиров рейса “Минск-Киев” обнаружили гражданина Российской Федерации, в отношении которого была информация о возможном нарушении законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях.
После проверки документов и выяснения обстоятельств было принято решение о запрете гражданам РФ въезда на территорию Украины сроком на 3 года.
Всего по состоянию на сегодня относительно 122 иностранцев — деятелей культуры и искусства, которые незаконно находились на ВОТ АР Крым, было принято решение о запрете въезда в Украину, 52-м лицам при въезде в Украину было отказано в пересечении государственной границы. Их вернули обратно.
Напомним, россиянина не пустили на территорию Украины из-за визита в Крым.