Актера и каскадера из РФ не пустили в Украину из-за посещения Крыма

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Пограничники КПП “Киев” в международном аэропорту Жуляны и ПП “Староказачье” в Белгород-Днестровском районе Одесской области обнаружили двух российских актеров, которые незаконно пересекли государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на ВОТ АР Крым. Им запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

“Как выяснилось, российский актер Борис Каморзин в 2015 году с целью съемок фильма без соответствующего разрешения и вне КПВВ посещал ВОТ АР Крым. Кроме того, в пункте пропуска „Староказачье“ правоохранители Белгород-Днестровского отряда разоблачили еще одного гражданина РФ, каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал временно оккупированную территорию”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в столичном аэропорту “Жуляны” пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” во время оформления пассажиров рейса “Минск-Киев” обнаружили гражданина Российской Федерации, в отношении которого была информация о возможном нарушении законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях.

После проверки документов и выяснения обстоятельств было принято решение о запрете гражданам РФ въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Всего по состоянию на сегодня относительно 122 иностранцев — деятелей культуры и искусства, которые незаконно находились на ВОТ АР Крым, было принято решение о запрете въезда в Украину, 52-м лицам при въезде в Украину было отказано в пересечении государственной границы. Их вернули обратно.

Напомним, россиянина не пустили на территорию Украины из-за визита в Крым.

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