Актера и каскадера из РФ не пустили в Украину из-за посещения Крыма

“Как выяснилось, российский актер Борис Каморзин в 2015 году с целью съемок фильма без соответствующего разрешения и вне КПВВ посещал ВОТ АР Крым. Кроме того, в пункте пропуска „Староказачье“ правоохранители Белгород-Днестровского отряда разоблачили еще одного гражданина РФ, каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал временно оккупированную территорию”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в столичном аэропорту “Жуляны” пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” во время оформления пассажиров рейса “Минск-Киев” обнаружили гражданина Российской Федерации, в отношении которого была информация о возможном нарушении законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях.

После проверки документов и выяснения обстоятельств было принято решение о запрете гражданам РФ въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Всего по состоянию на сегодня относительно 122 иностранцев — деятелей культуры и искусства, которые незаконно находились на ВОТ АР Крым, было принято решение о запрете въезда в Украину, 52-м лицам при въезде в Украину было отказано в пересечении государственной границы. Их вернули обратно.

Напомним, россиянина не пустили на территорию Украины из-за визита в Крым.