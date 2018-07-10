В Україну не впустили ще одного журналіста, який співпрацює з російським ТВ

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 52318 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 106896 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 101443 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 128859 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 105286 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120353 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160810 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190099 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295207 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167314 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.2 м/с
84 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 78430 перегляди
Півтора року роботи - сім договорів: голова антикорупційного комітету Радіна розкритикувала ефективність Думи в АРМА

Півтора року роботи - сім договорів: голова антикорупційного комітету Радіна розкритикувала ефективність Думи в АРМА

25 березня, 17:10 • 31218 перегляди
США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалин – Зеленський

США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалин – Зеленський

25 березня, 17:16 • 31708 перегляди
Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

25 березня, 17:34 • 39677 перегляди
Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

25 березня, 18:00 • 30600 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 128859 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 164720 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295207 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225306 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 251574 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 30799 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52012 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56751 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55036 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69248 перегляди
Актуальне
В Україну не впустили ще одного журналіста, який співпрацює з російським ТВ

В Україну не впустили ще одного журналіста, який співпрацює з російським ТВ

Київ • УНН

 • 10009 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. В аеропорту "Бориспіль" під час прикордонного контролю сповіщено про заборону в їзду в Україну громадянину Великобританії Джону Уорену Грему Бродеріп, який співпрацює з одним із російських телеканалів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.

"Сьогодні в аеропорту Бориспіль під час оформлення пасажирів рейсу із Лондона виявлено громадянина Великобританії Джона Уорена Грема Бродеріпа. Як виявилося, чоловік працює журналістом та ведучим програми "Поедем, поедим" на одному із телеканалів РФ", - написав Слободян.

За його словами, при проведенні заходів прикордонного контролю було встановлено, що дана особа порушувала правила в'їзду/виїзду на/з тимчасово окупованої території Криму.

"У ході проведення співбесіди пасажир авіарейсу підтвердив, що відвідував ТОТ (тимчасово окуповану територію - ред.) у вересні-жовтні 2015 року. В межах повноважень, на підставі виявленої інформації даний громадянин не був пропущений через Державний кордон України. Також йому заборонено в'їзд до України терміном на 3 роки" - зазначив Слободян.

Нагадаємо, до України не пустили російського телеведучого Євгена Примакова і громадянку Великої Британії Полу Слієр, яка працює на російський медіа-ресурс Russia Tоday.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.71
Bitcoin
$87,798.50
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,057.09
Ethereum
$2,074.25