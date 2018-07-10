В Україну не впустили ще одного журналіста, який співпрацює з російським ТВ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В аеропорту "Бориспіль" під час прикордонного контролю сповіщено про заборону в їзду в Україну громадянину Великобританії Джону Уорену Грему Бродеріп, який співпрацює з одним із російських телеканалів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.
"Сьогодні в аеропорту Бориспіль під час оформлення пасажирів рейсу із Лондона виявлено громадянина Великобританії Джона Уорена Грема Бродеріпа. Як виявилося, чоловік працює журналістом та ведучим програми "Поедем, поедим" на одному із телеканалів РФ", - написав Слободян.
За його словами, при проведенні заходів прикордонного контролю було встановлено, що дана особа порушувала правила в'їзду/виїзду на/з тимчасово окупованої території Криму.
"У ході проведення співбесіди пасажир авіарейсу підтвердив, що відвідував ТОТ (тимчасово окуповану територію - ред.) у вересні-жовтні 2015 року. В межах повноважень, на підставі виявленої інформації даний громадянин не був пропущений через Державний кордон України. Також йому заборонено в'їзд до України терміном на 3 роки" - зазначив Слободян.
Нагадаємо, до України не пустили російського телеведучого Євгена Примакова і громадянку Великої Британії Полу Слієр, яка працює на російський медіа-ресурс Russia Tоday.