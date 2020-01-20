В Украину хотели провезти одежду от Burberry и Philipp Plein по 250 грн за штуку
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Через пункт пропуска "Порубное" на румынско-украинской границе пытались провезти фуру одежды и обуви элитных брендов, в частности Burberry и Philipp Plein. Стоимость курток в фуре, согласно документам, составляла 250 гривен за штуку. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Гостаможни Максим Нефедов, передает УНН.
"Контрабанда недели в этот раз типичная, подмена товара, но поражает стоимость вещей - дорогой отдельно взятой фуры я еще не встречал. Согласно представленным документам, через пункт пропуска "Порубное" везли 8 тонн недорогой одежды и обуви на 69,6 тыс. долларов. Бывают куртки по 250 грн в закупочной цене? Бывают, конечно. Вот только маршрут странный - продавец из Турции, а везут из польского скалада через Черновцы на Киев? А когда машину осмотрели, таможенники увидели сплошные элитные бренды - Brioni, Loro Piana, Burberry, Kiton, Philipp Plein и т.д.", - написал Нефедов.
Он добавил, что если кто-то найдет плащ Burberry за 250 грн - пусть ему сообщит.
Также глава Гостаможни отметил, что всего в фуре было 33 тыс. предметов одежды, аксессуаров и бижутерии. Их примерная стоимость - 64,2 миллиона гривен.
"В тридцать восемь раз больше. Протокол составлен, товар изъят до принятия решения судом, возможная санкция - 100% штраф и конфискация. Есть существенная вероятность, что кто-то останется без обновок на зиму", - добавил Нефедов.
Напомним, на Гостаможни заработали все сканеры.