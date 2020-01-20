В Україну хотіли провезти одяг від Burberry та Philipp Plein по 250 грн за штуку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Через пункт пропуску "Порубне" на румунсько-українському кордоні намагались провезти фуру одягу та взуття елітних брендів, зокрема Burberry та Philipp Plein. Вартість курток у фурі, згідно з документами, становила 250 гривень за штуку. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Держмитниці Максим Нефьодов , передає УНН.
"Контрабанда тижня цього разу типова, підміна товару, але вражає вартість речей - дорожчої окремо взятої фури я ще не зустрічав. Згідно з поданими документами, через пункт пропуску "Порубне" везли 8 тонн недорогого одягу і взуття на 69,6 тис. доларів. Бувають куртки по 250 грн в закупівельній ціні? Бувають, звісно. От тільки маршрут дивний - продавець із Туреччини, а везуть із польського складу через Чернівці на Київ? А коли машину оглянули, митники побачили суцільні елітні бренди - Brioni, Loro Piana, Burberry, Kiton, Philipp Plein тощо", - написав Нефьодов.
Він додав, що якщо хтось знайде плащ Burberry за 250 грн – нехай йому повідомить.
Також голова Держмитниці зазначив, що всього у фурі було 33 тисячі предметів одягу, аксесуарів та біжутерії. Їх приблизна вартість - 64,2 мільйона гривень.
"У тридцять вісім разів більше. Протокол складено, товар вилучено до прийняття рішення судом, можлива санкція - 100% штраф і конфіскація. Є суттєва вірогідність, що хтось залишиться без обновок на зиму", - додав Нефьодов.
Нагадаємо, на Держмитниці запрацювали всі сканери.