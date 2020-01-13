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На Держмитниці запрацювали всі сканери — прем’єр-міністр

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. На новій митниці запрацювали всі сканери для вантажних транспортних засобів, зокрема, на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею. Про це у Facebook повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

“За моїм дорученням на митниці запрацювали всі сканери. Тепер час на перевірку вантажу скоротиться до 10 хвилин. Відсьогодні на пункті пропуску „Ягодин-Дорогуськ“, що на кордоні з Польщею, працює сканер для вантажних транспортних засобів”, — повідомив Гончарук.

За його словами, це має викорінити корупцію на митниці. Сканування відбувається без участі співробітників, тому і час на перевірку вантажу скорочується.

“На пункті пропуску „Чоп“ огляд вантажу скоротився до 7 хвилин замість 3-4 годин. Сканери автоматично надсилають дані до центрального апарату Держмитслужби в електронному вигляді”, — написав Гончарук.

За інформацією Прем’єр-міністра, наразі сканери вже працюють на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі, Порубному.

Нагадаємо, як повідомляв голова Держмитниці Максим Нефьодов, перші стаціонарні сканери для огляду вантажних автомобілів та контейнерів вводяться в тестову експлуатацію на митницях.

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