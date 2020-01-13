На Гостаможне заработали все сканеры - премьер-министр
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На новой таможне заработали все сканеры для грузовых транспортных средств, в частности, на пункте пропуска Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей. Об этом в Facebook сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.
“По моему поручению на таможне заработали все сканеры. Теперь время на проверку груза сократится до 10 минут. С сегодняшнего дня на пункте пропуска „Ягодин-Дорогуск“ на границе с Польшей, работает сканер для грузовых транспортных средств”, — сообщил Гончарук.
По его словам, это должно искоренить коррупцию на таможне. Сканирование происходит без участия сотрудников, поэтому и время на проверку груза сокращается.
“На пункте пропуска „Чоп“ досмотр груза сократился до 7 минут вместо 3-4 часов. Сканеры автоматически посылают данные в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде”, — написал Гончарук.
По информации Премьер-министра, пока сканеры уже работают на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе, Порубное.
Напомним, как сообщал глава Гостаможни Максим Нефедов, первые стационарные сканеры для досмотра грузовых автомобилей и контейнеров вводятся в тестовую эксплуатацию на таможнях.