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На митниці вводяться в тестову експлуатацію перші стаціонарні сканери - Нефьодов

На митниці вводяться в тестову експлуатацію перші стаціонарні сканери - Нефьодов

Київ • УНН

 • 11480 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Перші стаціонарні сканери для огляду вантажних автомобілів та контейнерів вводяться в тестову експлуатацію на митницях. Про це написав голова Держмитної служби України Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Перші стаціонарні сканери вводяться в тестову експлуатацію… Чому це важливо? Бо це ще одна зброя митниці. Ваги дозволяють виявляти схеми із "напівпорожніми" фурами чи вантажем, який зникає в дорозі. А сканери дозволяють виявляти багато способів підміни товару та закладок. Як і завжди, це не панацея, але інструмент, важливо правильно побудувати ризик-менеджмент - що саме сканувати", - написав Нефьодов.

За його словами, також важливо зрозуміти, яка буде реальна, а не номінальна пропускна здатність.

"Поки розраховуємо десь на 20 хв на машину із заїздом/виходом водія/розпізнаванням зображення/документами/виїздом", - зазначив Нефьодов.

Нагадаємо, з 8 грудня, Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.

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