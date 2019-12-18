На таможне вводятся в тестовую эксплуатацию первые стационарные сканеры - Нефедов

"Первые стационарные сканеры вводятся в тестовую эксплуатацию... Почему это важно? Потому что это еще одно оружие таможни. Весы позволяют выявлять схемы с "полупустыми" фурами или грузом, который исчезает по дороге. А сканеры позволяют выявлять много способов подмены товара и закладок. Как и всегда, это не панацея, но инструмент, важно правильно построить риск-менеджмент - что именно сканировать", - написал Нефедов.

По его словам, также важно понять, какая будет реальная, а не номинальная пропускная способность.

"Пока рассчитываем где-то на 20 мин на машину с заездом / выходом водителя / распознаванием изображения / документами / выездом", - отметил Нефедов.

Напомним, с 8 декабря, Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела.