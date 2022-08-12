В Украину доставили вакцину против гепатита В и кори

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 16320 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 27235 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 61930 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 103286 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 137335 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 134040 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 289588 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136979 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123492 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 386364 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3м/с
55%
Популярные новости

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 16906 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 13809 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 21561 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 21335 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 9590 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 16320 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 289588 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 308176 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 386364 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 361916 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Уоррен Баффет

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 5634 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 83068 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116443 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 136074 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174552 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

F-16 Fighting Falcon

Туполев Ту-22М

В Украину доставили вакцину против гепатита В и кори

Киев • УНН

 • 218471 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украина получила вакцину против гепатита В и кори, паротита и краснухи (КПК) как гуманитарную помощь, сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет УНН.

В Украину доставили вакцину против гепатита В и кори

Цитата

"В начале августа в Украину доставили 8 500 десятидозных флаконов вакцины против гепатита В (в общей сложности – 85 000 доз) и 100 000 однодозных флаконов многокомпонентной вакцины против кори, паротита и краснухи", - сообщили в Минздраве.

Детали

Поставка является гуманитарной помощью. Все дозы вакцины против кори, паротита и краснухи, как сообщается, уже доставлены в регионы, сейчас готовится развоз вакцины против гепатита В.

В ближайшее время ожидается также поступление в страну 600 000 доз оральной вакцины против полиомиелита и 99 500 доз инактивированной вакцины против полиомиелита в качестве гуманитарной помощи Детского фонда ООН (UNICEF), отметили в Минздраве.

"Все вакцины, внесенные в Национальный календарь профилактических прививок, есть в наличии", - подчеркнули в министерстве.

Например, по состоянию на 1 июля в Украине было:

  • 1 377 625 доз анатоксина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена (АДП-м);
  • 964 923 дозы вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка с цельноклеточным коклюшным компонентом;
  • 358 560 доз вакцины для профилактики туберкулеза и т.д.

В общем, имеющихся остатков и запланированных поступлений вакцин, по оценкам Минздрава, достаточно для обеспечения потребности в прививках до января 2023 года.

Дополнение

Уровень охвата прививками за 6 месяцев 2022 года в Украине ниже 40% - в Центре общественного здоровья бьют тревогу, что, по расчетам такой тенденции, до конца года не удастся достичь отметки для формирования коллективного иммунитета. Поэтому родители должны наверстать пропущенные прививки детей, отмечают в ЦОЗ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$61.37
Bitcoin
$76,817.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.10
Золото
$3,056.69
Ethereum
$1,461.28