В Украину доставили вакцину против гепатита В и кори

Цитата

"В начале августа в Украину доставили 8 500 десятидозных флаконов вакцины против гепатита В (в общей сложности – 85 000 доз) и 100 000 однодозных флаконов многокомпонентной вакцины против кори, паротита и краснухи", - сообщили в Минздраве.

Детали

Поставка является гуманитарной помощью. Все дозы вакцины против кори, паротита и краснухи, как сообщается, уже доставлены в регионы, сейчас готовится развоз вакцины против гепатита В.

В ближайшее время ожидается также поступление в страну 600 000 доз оральной вакцины против полиомиелита и 99 500 доз инактивированной вакцины против полиомиелита в качестве гуманитарной помощи Детского фонда ООН (UNICEF), отметили в Минздраве.

"Все вакцины, внесенные в Национальный календарь профилактических прививок, есть в наличии", - подчеркнули в министерстве.

Например, по состоянию на 1 июля в Украине было:



1 377 625 доз анатоксина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена (АДП-м);



964 923 дозы вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка с цельноклеточным коклюшным компонентом;



358 560 доз вакцины для профилактики туберкулеза и т.д.



В общем, имеющихся остатков и запланированных поступлений вакцин, по оценкам Минздрава, достаточно для обеспечения потребности в прививках до января 2023 года.

Дополнение

Уровень охвата прививками за 6 месяцев 2022 года в Украине ниже 40% - в Центре общественного здоровья бьют тревогу, что, по расчетам такой тенденции, до конца года не удастся достичь отметки для формирования коллективного иммунитета. Поэтому родители должны наверстать пропущенные прививки детей, отмечают в ЦОЗ.