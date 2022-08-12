В Україну доставили вакцину проти гепатиту В та кору
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Україна отримала вакцину проти гепатиту В та кору, паротиту і краснухи (КПК) як гуманітарну допомогу, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, пише УНН.
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"На початку серпня в Україну доставили 8 500 десятидозних флаконів вакцини проти гепатиту В (загалом – 85 000 доз) та 100 000 однодозних флаконів багатокомпонентної вакцини проти кору, паротиту і краснухи", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Поставка є гуманітарною допомогою. Усі дози вакцини проти кору, паротиту і краснухи, як повідомляється, уже доставлено в регіони, наразі готується розвезення вакцини проти гепатиту В.
Найближчим часом очікується також надходження в країну 600 000 доз оральної вакцини проти поліомієліту та 99 500 доз інактивованої вакцини проти поліомієліту як гуманітарної допомоги від Дитячого фонду ООН (UNICEF), зазначили у МОЗ.
"Усі вакцини, внесені до Національного календаря профілактичних щеплень, є в наявності", - наголосили у міністерстві.
Наприклад, станом на 1 липня в Україні було:
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- 1 377 625 доз анатоксину для профілактики дифтерії та правця зі зменшеним вмістом антигену (АДП-м);
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- 964 923 дози вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця з цільноклітинним кашлюковим компонентом;
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- 358 560 доз вакцини для профілактики туберкульозу тощо.
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Загалом, наявних залишків та запланованих надходжень вакцин, за оцінками МОЗ, достатньо для забезпечення потреби у щепленнях до січня 2023 року.
Доповнення
Рівень охоплення щепленнями за 6 місяців 2022 року в Україні нижче 40% - у Центрі громадського здоров'я б'ють на сполох, що, за розрахунками такої тенденції, до кінця року не вдасться досягти позначки для формування колективного імунітету. Тож батьки мають надолужити пропущені щеплення дітей, наголошують у ЦГЗ.