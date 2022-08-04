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Рівень охоплення щепленнями в Україні нижче 40%: медики б'ють на сполох і закликають вакцинувати дітей

Рівень охоплення щепленнями в Україні нижче 40%: медики б'ють на сполох і закликають вакцинувати дітей

Київ • УНН

 • 235744 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Рівень охоплення щепленнями за 6 місяців 2022 року в Україні нижче 40% - у Центрі громадського здоров'я б'ють на сполох, що, за розрахунками такої тенденції, до кінця року не вдасться досягти позначки для формування колективного імунітету. Тож батьки мають надолужити пропущені щеплення дітей, пише УНН.

Цитата

"Рівень охоплення щепленнями за 6 місяців 2022 року в Україні нижче 40%. За розрахунками такої тенденції, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 60%, чого недостатньо для формування колективного імунітету", - йдеться у повідомленні ЦГЗ.

"Закликаємо батьків надолужити пропущені щеплення дітей", - наголосили у Центрі.

Деталі

Так, у ЦГЗ констатують, що російська агресія спричинила чимало перешкод для медичної системи: збій логістики, відсутність електропостачання, бомбардування медичних закладів, стихійна евакуація населення тощо. І що в сукупності ці фактори призвели до низьких показників охоплення щепленнями. Зокрема, за 6 місяців 2022 року з усіх дітей до 1 року лише:

  • 29,7% отримали свої дози щеплення проти туберкульозу;
  • 23,1% отримали свої дози щеплення проти вірусного гепатиту В;
  • 33,9% отримали свої дози щеплення проти дифтерії, правця та кашлюку;
  • 36,4% отримали свої дози щеплення проти хіб-інфекції;
  • 33,3% отримали свої дози щеплення проти поліомієліту.

Дані з Луганської та Донецької областей відсутні через активні бойові дії спричинені повномасштабною війною росії проти України. Херсонська, Харківська та Запорізька області надали інформацію частково, додали у Центрі.

За рекомендаціями ВООЗ для безпеки громади та дітей рівень охоплення щепленнями повинен бути щонайменше 95%.

"Інфекційні захворювання нікуди не зникають. Війна в країні може лише сприяти їхньому розповсюдженню. Будь-яке переривання планової імунізації, навіть на короткий період, призведе до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій. У нас в країні вже є спалах поліомієліту. Ймовірність спалаху кору досить висока", - зазначили у ЦГЗ.

Батьки маленьких дітей, які пропустили щеплення, за повідомленням, — мають звернутися до свого педіатра або сімейного лікаря та спланувати візит для їх надолуження. "Для внутрішньо переміщених людей не потрібно укладати нову декларацію з лікарем. Достатньо просто прийти до медзакладу. Вакцинацію зроблять безоплатно, а дані про щеплення одразу внесуть у єдину електронну систему охорони здоров’я. За бажанням, батьки можуть узяти довідку про зроблене щеплення. Отже, жодних фінансових чи бюрократичних перешкод немає", - зауважили у ЦГЗ.

Доповнення

У ВООЗ вже вказували, що війна в Україні зриває планову вакцинацію населення.

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