Рівень охоплення щепленнями в Україні нижче 40%: медики б'ють на сполох і закликають вакцинувати дітей

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"Рівень охоплення щепленнями за 6 місяців 2022 року в Україні нижче 40%. За розрахунками такої тенденції, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 60%, чого недостатньо для формування колективного імунітету", - йдеться у повідомленні ЦГЗ.

"Закликаємо батьків надолужити пропущені щеплення дітей", - наголосили у Центрі.

Деталі

Так, у ЦГЗ констатують, що російська агресія спричинила чимало перешкод для медичної системи: збій логістики, відсутність електропостачання, бомбардування медичних закладів, стихійна евакуація населення тощо. І що в сукупності ці фактори призвели до низьких показників охоплення щепленнями. Зокрема, за 6 місяців 2022 року з усіх дітей до 1 року лише:



29,7% отримали свої дози щеплення проти туберкульозу;



23,1% отримали свої дози щеплення проти вірусного гепатиту В;



33,9% отримали свої дози щеплення проти дифтерії, правця та кашлюку;



36,4% отримали свої дози щеплення проти хіб-інфекції;



33,3% отримали свої дози щеплення проти поліомієліту.



Дані з Луганської та Донецької областей відсутні через активні бойові дії спричинені повномасштабною війною росії проти України. Херсонська, Харківська та Запорізька області надали інформацію частково, додали у Центрі.

За рекомендаціями ВООЗ для безпеки громади та дітей рівень охоплення щепленнями повинен бути щонайменше 95%.

"Інфекційні захворювання нікуди не зникають. Війна в країні може лише сприяти їхньому розповсюдженню. Будь-яке переривання планової імунізації, навіть на короткий період, призведе до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій. У нас в країні вже є спалах поліомієліту. Ймовірність спалаху кору досить висока", - зазначили у ЦГЗ.

Батьки маленьких дітей, які пропустили щеплення, за повідомленням, — мають звернутися до свого педіатра або сімейного лікаря та спланувати візит для їх надолуження. "Для внутрішньо переміщених людей не потрібно укладати нову декларацію з лікарем. Достатньо просто прийти до медзакладу. Вакцинацію зроблять безоплатно, а дані про щеплення одразу внесуть у єдину електронну систему охорони здоров’я. За бажанням, батьки можуть узяти довідку про зроблене щеплення. Отже, жодних фінансових чи бюрократичних перешкод немає", - зауважили у ЦГЗ.

Доповнення

У ВООЗ вже вказували, що війна в Україні зриває планову вакцинацію населення.