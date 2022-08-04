Уровень охвата прививками в Украине ниже 40%: медики бьют тревогу и призывают вакцинировать детей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Уровень охвата прививками за 6 месяцев 2022 года в Украине ниже 40% - в Центре общественного здоровья бьют тревогу, что, по расчетам такой тенденции, до конца года не удастся достичь отметки для формирования коллективного иммунитета. Поэтому родители должны наверстать пропущенные прививки детей, пишет УНН.
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"Уровень охвата прививками за 6 месяцев 2022 года в Украине ниже 40%. По расчетам такой тенденции, к концу текущего года охват прививками достигнет лишь 60%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета", - говорится в сообщении ЦОС.
"Призываем родителей наверстать пропущенные прививки детей", - подчеркнули в Центре.
Детали
Так, в ЦОЗ констатируют, что российская агрессия повлекла за собой немало препятствий для медицинской системы: сбой логистики, отсутствие электроснабжения, бомбардировки медицинских учреждений, стихийная эвакуация населения и т.д. И что в совокупности эти факторы привели к низким показателям охвата прививками. В частности, за 6 месяцев 2022 года из всех детей до 1 года только:
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- 29,7% получили свои дозы прививки против туберкулеза;
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- 23,1% получили свои дозы прививки против вирусного гепатита В;
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- 33,9% получили свои дозы прививки против дифтерии, столбняка и коклюша;
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- 36,4% получили свои дозы прививки против ХИБ-инфекции;
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- 33,3% получили свои дозы прививки против полиомиелита.
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Данные из Луганской и Донецкой областей отсутствуют из-за активных боевых действий, вызванных полномасштабной войной россии против Украины. Херсонская, Харьковская и Запорожская области предоставили информацию частично, добавили в Центре.
По рекомендациям ВОЗ по безопасности общества и детей уровень охвата прививками должен быть не менее 95%.
"Инфекционные заболевания никуда не исчезают. Война в стране может только способствовать их распространению. Любое прерывание плановой иммунизации, даже на короткий период, приведет к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций. У нас в стране уже есть вспышка полиомиелита. Вероятность вспышки кори достаточно высока", - отметили в ЦОЗ.
Родители маленьких детей, пропустивших прививку, по сообщению, — должны обратиться к своему педиатру или семейному врачу и спланировать визит для их наверстывания. "Для внутренне перемещенных лиц не нужно заключать новую декларацию с врачом. Достаточно просто прийти в медучреждение. Вакцинацию сделают бесплатно, а данные о прививках сразу внесут в единую электронную систему здравоохранения. По желанию, родители могут взять справку о сделанной прививке. Следовательно, никаких финансовых или бюрократических препятствий нет", - отметили в ЦОЗ.
Дополнение
В ВОЗ уже указывали, что война в Украине срывает плановую вакцинацию населения.