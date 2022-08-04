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Уровень охвата прививками в Украине ниже 40%: медики бьют тревогу и призывают вакцинировать детей

Уровень охвата прививками в Украине ниже 40%: медики бьют тревогу и призывают вакцинировать детей

Киев • УНН

 • 235741 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Уровень охвата прививками за 6 месяцев 2022 года в Украине ниже 40% - в Центре общественного здоровья бьют тревогу, что, по расчетам такой тенденции, до конца года не удастся достичь отметки для формирования коллективного иммунитета. Поэтому родители должны наверстать пропущенные прививки детей, пишет УНН.

Цитата

"Уровень охвата прививками за 6 месяцев 2022 года в Украине ниже 40%. По расчетам такой тенденции, к концу текущего года охват прививками достигнет лишь 60%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета", - говорится в сообщении ЦОС.

"Призываем родителей наверстать пропущенные прививки детей", - подчеркнули в Центре.

Детали

Так, в ЦОЗ констатируют, что российская агрессия повлекла за собой немало препятствий для медицинской системы: сбой логистики, отсутствие электроснабжения, бомбардировки медицинских учреждений, стихийная эвакуация населения и т.д. И что в совокупности эти факторы привели к низким показателям охвата прививками. В частности, за 6 месяцев 2022 года из всех детей до 1 года только:

  • 29,7% получили свои дозы прививки против туберкулеза;
  • 23,1% получили свои дозы прививки против вирусного гепатита В;
  • 33,9% получили свои дозы прививки против дифтерии, столбняка и коклюша;
  • 36,4% получили свои дозы прививки против ХИБ-инфекции;
  • 33,3% получили свои дозы прививки против полиомиелита.

Данные из Луганской и Донецкой областей отсутствуют из-за активных боевых действий, вызванных полномасштабной войной россии против Украины. Херсонская, Харьковская и Запорожская области предоставили информацию частично, добавили в Центре.

По рекомендациям ВОЗ по безопасности общества и детей уровень охвата прививками должен быть не менее 95%.

"Инфекционные заболевания никуда не исчезают. Война в стране может только способствовать их распространению. Любое прерывание плановой иммунизации, даже на короткий период, приведет к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций. У нас в стране уже есть вспышка полиомиелита. Вероятность вспышки кори достаточно высока", - отметили в ЦОЗ.

Родители маленьких детей, пропустивших прививку, по сообщению, — должны обратиться к своему педиатру или семейному врачу и спланировать визит для их наверстывания. "Для внутренне перемещенных лиц не нужно заключать новую декларацию с врачом. Достаточно просто прийти в медучреждение. Вакцинацию сделают бесплатно, а данные о прививках сразу внесут в единую электронную систему здравоохранения. По желанию, родители могут взять справку о сделанной прививке. Следовательно, никаких финансовых или бюрократических препятствий нет", - отметили в ЦОЗ.

Дополнение

В ВОЗ уже указывали, что война в Украине срывает плановую вакцинацию населения.

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