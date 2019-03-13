У украинцев насчитали почти 63 миллиона э-кошельков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Количество электронных кошельков в Украине в 2018 году увеличилась на 19% - до 62,7 млн штук, по сравнению с 2017 годом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины.
"Рынок электронных денег в Украине динамично развивался на протяжении прошлого года", - сообщили в НБУ.
В 2018 году по сравнению с позапрошлым годом произошел существенный рост:
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- объемов выпущенных электронных денег - на 40% до 83,2 млн грн;
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- объемов операций с электронными деньгами - почти в 2,5 раза до 7 225 млн грн;
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- количества электронных кошельков - на 19% до 62,7 млн шт.
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В регуляторе указали, что максимальная сумма э-денег на электронном устройстве, которое находится в распоряжении пользователя, составляет 4 тыс. грн для непополняемого электронного устройства и 14 тыс. грн для пополняемого электронного устройства. Общая сумма операций по пополняемым электронным устройством в течение календарного года составляет 62 тыс. грн.
"Это обусловлено тем, что законодательством Украины не требуется обязательной идентификации пользователя электронных денег и связано с европейской практикой (рекомендации Директивы 2009/110/ЕС и Директивы 2015/849/ЕС), что также устанавливают аналогичные ограничения", - пояснили в НБУ.
Добавим, в то время, как в Украине насчитывается 62,7 млн э-кошельков, население страны на начало 2019 года составляло около 42 млн 153 тыс. человек.