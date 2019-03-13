В українців нарахували майже 63 мільйони е-гаманців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Кількість електронних гаманців в Україні у 2018 році збільшилася на 19% - до 62,7 млн штук, у порівнянні з 2017 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.
"Ринок електронних грошей в Україні динамічно розвивався впродовж минулого року", - повідомили у НБУ.
У 2018 році порівняно з позаминулим роком відбулося суттєве зростання:
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- обсягів випущених електронних грошей – на 40% до 83,2 млн грн;
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- обсягів операцій з електронними грошима – майже у 2,5 рази до 7 225 млн грн;
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- кількості електронних гаманців – на 19% до 62,7 млн шт.
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У регуляторі вказали, що максимальна сума е-грошей на електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача, становить 4 тис. грн для непоповнюваного електронного пристрою та 14 тис. грн для поповнюваного електронного пристрою. Загальна сума операцій за поповнюваним електронним пристроєм протягом календарного року становить 62 тис. грн.
"Це зумовлено тим, що законодавством України не вимагається обов’язкової ідентифікації користувача електронних грошей та пов’язано з європейською практикою (рекомендації Директиви 2009/110/ЄС та Директиви 2015/849/ЄС), що також встановлюють аналогічні обмеження", - пояснили у НБУ.
Додамо, у той час, як в Україні нараховується 62,7 млн е-гаманців, населення країни на початок 2019 року становило близько 42 млн 153 тис. осіб.