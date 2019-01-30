Хакер намагався зламати рахунки клієнтів іноземних банків

"Співробітники Служби безпеки України у межах реалізації комплексу заходів із протидії кіберзлочинності блокували у Запоріжжі діяльність учасника міжнародного хакерського угруповання, який розповсюджував шкідливе програмне забезпечення", - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, мешканець обласного центру розробляв та використовував хакерські програми, щоб зламувати електронні платіжні системи, криптовалютні розрахунки та системи дистанційного обслуговування клієнтів банківських установ переважно іноземного походження.

"З використанням комп’ютерних вірусів зловмисник отримував дані зареєстрованих користувачів та паролі доступу до інтернет-ресурсів. Через зараження інформаційних мереж хакер розраховував отримати несанкціонований доступ до електронних рахунків користувачів для привласнення коштів", - зазначили у СБУ.

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У ході проведення обшуку у помешканні зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з встановленим шкідливим програмним забезпеченням, електронні накопичувачі інформації з даними понад тисячі користувачів, серед яких переважна більшість - громадяни інших держав. Також СБУ заблокувала доступ до трьох віддалених серверів, за допомогою яких здійснювалось розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

"За інформацією СБ України зловмисник є представником закритого міжнародного форуму хакерського направлення, у рамках якого він просував свої розробки та обмінювався "досвідом" з учасниками міжнародного хакерського угруповання", - повідомили у спецслужбі.

У межах розпочатого кримінального провадження вилучене комп’ютерне обладнання направлено на проведення відповідних експертних досліджень. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, хакер із Запоріжжя створив комп’ютерний вірус і за допомогою нього викачував гроші з чужих криптогаманців.