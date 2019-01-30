Хакер пытался взломать счета клиентов иностранных банков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Участник международной хакерской группировки распространял вредоносное программное обеспечение, чтобы с его помощью взломать электронные счета клиентов банковских учреждений преимущественно иностранного происхождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках реализации комплекса мер по противодействию киберпреступности блокировали в Запорожье деятельность участника международной хакерской группировки, который распространял вредоносное программное обеспечение", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, житель областного центра разрабатывал и использовал хакерские программы, чтобы взламывать электронные платежные системы, криптовалютни расчеты и системы дистанционного обслуживания клиентов банковских учреждений преимущественно иностранного происхождения.
"С использованием компьютерных вирусов злоумышленник получал данные зарегистрированных пользователей и пароли доступа к интернет-ресурсам. Через заражение информационных сетей хакер рассчитывал получить несанкционированный доступ к электронным счетам пользователей для присвоения средств", - отметили в СБУ.
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В ходе проведения обыска в квартире злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением, электронные накопители информации с данными более тысячи пользователей, среди которых подавляющее большинство - граждане других государств. Также СБУ заблокировала доступ к трем удаленным серверам, с помощью которых осуществлялось распространение вредоносных программ.
"По информации СБ Украины злоумышленник является представителем закрытого международного форума хакерской направления, в рамках которого он продвигал свои разработки и обменивался "опытом" с участниками международной хакерской группировки", - сообщили в спецслужбе.
В рамках начатого уголовного производства изъято компьютерное оборудование направлено на проведение соответствующих экспертных исследований. Следственные действия продолжаются.
Напомним, хакер из Запорожья создал компьютерный вирус и с помощью него выкачивал деньги из чужих криптокошельков.