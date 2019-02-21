За останній рік населення України скоротилося на майже 235 тисяч людей

У відомстві зазначили, що за 12 місяців Україна втратила 233,2 тисяч осіб. Це становить населення такого обласного міста, як Івано-Франківськ, де, за даними на початок 2018 року, проживають трохи більше 235 тисяч чоловік.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих українців припадає лише 57 новонароджених. За оцінкою Держстату, якщо темпи падіння чисельності населення збережуться, то вже в поточному році воно стане менше 42 млн чоловік.

Як повідомляв УНН, за даними Державної служби статистики України, станом на 18 лютого 2019 року на одну вакантну посаду припадає 5 людей. У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.