За последний год население Украины сократилось почти на 235 тысяч человек

В ведомстве отметили, что за 12 месяцев Украина потеряла 233,2 тыс. человек. Это составляет население такого областного города, как Ивано-Франковск, где, по данным на начало 2018 года, проживают чуть больше 235 тыс. человек.

Остается существенным превышение числа умерших над количеством рожденных: на 100 умерших украинцев приходится только 57 новорожденных. По оценке Госстата, если темпы падения численности населения сохранятся, то уже в текущем году оно станет меньше 42 млн человек.

Как сообщал УНН, по данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 18 февраля 2019 года на одну вакантную должность приходится 5 человек. В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.