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За последний год население Украины сократилось почти на 235 тысяч человек

За последний год население Украины сократилось почти на 235 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 10940 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Население Украины за прошлый год сократилось более чем на 233 тысяч человек и по оценке на январь 2019 года составляет около 42 млн 153 тысяч человек. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины, передает УНН.

В ведомстве отметили, что за 12 месяцев Украина потеряла 233,2 тыс. человек. Это составляет население такого областного города, как Ивано-Франковск, где, по данным на начало 2018 года, проживают чуть больше 235 тыс. человек.

Остается существенным превышение числа умерших над количеством рожденных: на 100 умерших украинцев приходится только 57 новорожденных. По оценке Госстата, если темпы падения численности населения сохранятся, то уже в текущем году оно станет меньше 42 млн человек.

Как сообщал УНН, по данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 18 февраля 2019 года на одну вакантную должность приходится 5 человек. В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Украинские Национальные Новости

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