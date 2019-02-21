За последний год население Украины сократилось почти на 235 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Население Украины за прошлый год сократилось более чем на 233 тысяч человек и по оценке на январь 2019 года составляет около 42 млн 153 тысяч человек. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины, передает УНН.
В ведомстве отметили, что за 12 месяцев Украина потеряла 233,2 тыс. человек. Это составляет население такого областного города, как Ивано-Франковск, где, по данным на начало 2018 года, проживают чуть больше 235 тыс. человек.
Остается существенным превышение числа умерших над количеством рожденных: на 100 умерших украинцев приходится только 57 новорожденных. По оценке Госстата, если темпы падения численности населения сохранятся, то уже в текущем году оно станет меньше 42 млн человек.
Как сообщал УНН, по данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 18 февраля 2019 года на одну вакантную должность приходится 5 человек. В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.