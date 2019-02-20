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В Україні на одну вакансію претендують 5 людей

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. За даними Державної служби статистики України, станом на 18 лютого 2019 року на одну вакантну посаду припадає 5 людей, передає УНН.

Станом на 18 лютого, кількість безробітних становить 364,3 тисячі осіб, з них 190,9 тисяч жінок і 173,4 тисяч чоловіків, повідомили у Держстаті. Із загальної цифри - 188,5 тисяч людей міського населення, а 175, 8 тисяч - сільське.

У статистиці вказано про 67,8 тисяч вакансій.

Відтак, навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію становить 5 осіб.

У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Названо професії, серед яких найбільша кількість вакансій

Як повідомляв УНН, в Україні продовжує зростати безробіття.

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