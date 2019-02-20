В Украине на одну вакансию претендуют 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 18 февраля 2019 года на одну вакантную должность приходится 5 человек, передает УНН.
По состоянию на 18 февраля, количество безработных составляет 364,3 тысячи человек, из них 190,9 тысяч женщин и 173,4 тысяч мужчин, сообщили в Госстате. Из общего числа - 188,5 тысяч человек городского населения, а 175, 8 тысяч - сельское.
В статистике указано о 67,8 тысяч вакансий.
Следовательно, нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию составляет 5 человек.
В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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Как сообщал УНН, в Украине продолжает расти безработица.