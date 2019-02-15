Названо професії, серед яких найбільша кількість вакансій

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Станом на сьогодні, найбільша кількість вакансій є серед водіїв автотранспортних засобів, продавців товарів, підсобних працівників та трактористів-машиністів. Про це повідомляє УНН з посиланням на статистичні дані Державної служби зайнятості.