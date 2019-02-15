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Названо професії, серед яких найбільша кількість вакансій

Названо професії, серед яких найбільша кількість вакансій

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Станом на сьогодні, найбільша кількість вакансій є серед водіїв автотранспортних засобів, продавців товарів, підсобних працівників та трактористів-машиністів. Про це повідомляє УНН з посиланням на статистичні дані Державної служби зайнятості.

За даними відомства серед водіїв автотранспортних засобів вільно 63,9 тис. вакансій, серед продавців товарів – 63,3 тис., підсобних працівників – 61,3 тис., а серед трактористів-машиністів – 43,3 тис. вакансій.

Менша кількість вакансій спостерігається за такими професіями: бухгалтер – 24,5 тис. одиниць, охоронець – 23,6 тис., прибиральник службових приміщень – 23,4 тис., оператор котельні – 23,2 тис., кухарі – 21,7 тис. вакансій, продавець-консультант -18 тис., вантажник – 16,8 тис., машиніст (кочегар) котельної – 15, 9 тис., слюсар-ремонтник – 15,5 тис. вакансій, швачка – 14,6 тис., сторож – 13, 9 тис., медсестра – 13, 7 тис., спеціаліст державної служби – 10,9 тис., двірник 10,2 тис. вакансій, фахівець – 10,1 тис. та укладальник-пакувальник - 9,5 тис. вакансій.

Раніше УНН повідомляв, в Україні продовжує зростати безробіття.

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