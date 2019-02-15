Названы профессии, среди которых наибольшее количество вакансий

КИЕВ. 15 февраля. УНН. На сегодня, наибольшее количество вакансий среди водителей автотранспортных средств, продавцов товаров, подсобных работников и трактористов-машинистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на статистические данные Государственной службы занятости.