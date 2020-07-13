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4 марта, 13:25 • 117492 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В украинской армии остается советское отношение к военным - Сенченко

В украинской армии остается советское отношение к военным - Сенченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. В Украине армия сильна духом тех людей, которые защищают нашу страну, а не благодаря действиям власти. Проблема еще и в том, что многие люди получают власть, не имея понятия, что такое - защищать государство. Об этом в эфире телеканала 1+1 сказал бывший вице-премьер по вопросам экономики и экономических реформ АР Крым, народный депутат Украины V, VI, VII созывов, председатель ВСК по расследованию Иловайской трагедии Андрей Сенченко, передает УНН.

“У нас много героев в армии, но отношение внутри армии осталось такое же, как в советской. И такое же, как в российской армии. Разница в том, что они — оккупанты. А наша армия — защищает свою землю, поэтому — другой дух. Но это не оправдывает того, что не происходит военная реформа. И на самом деле люди продолжают уходить из (украинской — ред.) армии”, — сказал Сенченко.

По его словам, уходят из армии из-за наличия демотивирующих факторов.

“До 2016 года, на мой взгляд, более или менее все шло хорошо. А потом люди стали уходить из армии. Поэтому надо проанализировать, почему это происходит, почему люди уходят. Надо убрать демотивирующие факторы, и добавлять мотивирующие”, — считает он.

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Можно говорить в ответ, что такая ситуация происходит, потому что у государства не хватает денег. Но не все реформы требуют денег, уверен Сенченко.

В качестве примера, что именно не так, он привел историю с изъятиями, которые сотрудники ГБР провели в частях противовоздушной обороны.

“У нас в органах власти, и во многих антикоррупционных и других, люди, которые не видели жизни, никогда не защищали страну, получили бешеную власть. По крайней мере, надо вернуть то, как это когда-то было в других странах, но на самом деле так должно быть в любой стране, которая себя уважает. Надо законом установить, что в полицию, в ГБР, НАБУ, САП, в судьи человек может попасть только после того, как она отслужит в армии, по крайней мере, какой-то коротенький, установленный законом срок”, - акцентировал Сенченко.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак анонсировал сокращение штатной численности военных. По его словам ее нужно привести в соответствие с требованиями закона от 2015 года. При этом он согласился с тем, что сегодня в армии недокомплект.

По словам военного историка Михаила Жирохова, к таким предложениям Хомчака следует привлечь внимание НАТО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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