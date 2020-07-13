В українській армії залишається радянське ставлення до військових - Сенченко

“У нас багато героїв в армії, але відношення всередині армії залишилося таке саме, як в радянській. І таке ж, як в російській армії. Різниця в тому, що вони — окупанти. А наша армія — захищає свою землю, тому — інший дух. Але це не виправдовує того, що не відбувається військова реформа. І насправді люди продовжують йти з (української — ред.) армі ”, - сказав Сенченко.

За його словами, йдуть з армії через наявність демотивуючих факторів.

“До 2016 року, на мій погляд, більш-менш все йшло добре. А потім люди почали йти з армії. Тому треба проаналізувати, чому це відбувається, чому люди йдуть. Треба прибрати демотивуючі фактори, і додавати мотивуючі”, — вважає він.

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Можна говорити у відповідь, що така ситуація відбувається, тому що у держави не вистачає грошей. Але не всі реформи вимагають грошей, впевнений Сенченко.

Як приклад, що саме не так, він навів історію з вилученнями, які співробітники ДБР провели в частинах протиповітряної оборони.

“У нас в органах влади, і в багатьох антикорупційних та інших, люди, які не бачили життя, ніколи не захищали країну, отримали шалену владу. Принаймні, треба повернути те, як це колись було в інших країнах, але насправді так повинно бути в будь-якій країні, яка себе поважає. Треба законом встановити, що в поліцію, в ДБР, НАБУ, САП, у судді людина може потрапити тільки після того, як вона відслужить в армії, принаймні, якийсь коротенький, встановлений законом строк”, — акцентував Сенченко.

Відзначимо, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак анонсував скорочення штатної чисельності військових. За його словами її потрібно привести у відповідність до вимог закону від 2015 року. При цьому, він погодився з тим, що сьогодні в армії недокомплект.

За словами військового історика Михайла Жирохова, до таких пропозицій Хомчака слід привернути увагу НАТО.