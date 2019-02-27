В украинских школах до конца года должны быть ликвидированы уличные туалеты

"Поручение Министерству регионального развития, придется помочь решить эту проблему. Не понимаю, почему раньше нельзя было это сделать. В каждой области - сколько таких школ, в каких районах, поставить им задачу, чтобы до конца года все школы получили теплые, нормальные туалеты", - отметил премьер.

По его словам, это вопрос ответственности городских голов и председателей горадминистраций, причем деньги на это уже выделены.

При этом он добавил, что сейчас проблема уличных туалетов касается 680 школ в Украине, больше всего их в Закарпатской области.

В свою очередь, министр образования и науки Лилия Гриневич добавила, что на эти цели предусмотрена субвенция в 267 млн грн, которых, при условии поручения местных субвенций, должно хватить на решение проблемы.

Напомним, у 10% украинских школ туалеты до сих пор расположены на улице. Более 30% даже тех уборных, что в помещениях школ, требуют срочного ремонта.

В этом году из бюджета будет выделено 267,3 млн грн на строительство удобных и теплых туалетов в школах, ликвидировав уличные туалеты в сельских школах.