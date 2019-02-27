В украинских школах до конца года должны быть ликвидированы уличные туалеты
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Все украинские школы должны быть обеспечены теплыми туалетами до конца года. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Поручение Министерству регионального развития, придется помочь решить эту проблему. Не понимаю, почему раньше нельзя было это сделать. В каждой области - сколько таких школ, в каких районах, поставить им задачу, чтобы до конца года все школы получили теплые, нормальные туалеты", - отметил премьер.
По его словам, это вопрос ответственности городских голов и председателей горадминистраций, причем деньги на это уже выделены.
При этом он добавил, что сейчас проблема уличных туалетов касается 680 школ в Украине, больше всего их в Закарпатской области.
В свою очередь, министр образования и науки Лилия Гриневич добавила, что на эти цели предусмотрена субвенция в 267 млн грн, которых, при условии поручения местных субвенций, должно хватить на решение проблемы.
Напомним, у 10% украинских школ туалеты до сих пор расположены на улице. Более 30% даже тех уборных, что в помещениях школ, требуют срочного ремонта.
В этом году из бюджета будет выделено 267,3 млн грн на строительство удобных и теплых туалетов в школах, ликвидировав уличные туалеты в сельских школах.