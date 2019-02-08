У 10% українських шкіл туалети досі на вулиці

"У 10% українських шкіл туалети досі розташовані на вулиці", - зазначив заступник міністра.

За його інформацією, така статистика стосується навчальних закладів, які знаходяться у селах та невеликих містах. Частіше за все - початкових шкіл, де навчається ще зовсім малеча. Міносвіти для вирішення цієї проблеми вже розпочало програму з облаштування туалетів усередині шкіл.

"До речі, більше 30% навіть тих вбиралень, що знаходяться в приміщеннях шкіл, потребують термінового ремонту. А є випадки, коли ремонт проведений, але не встановлені дверцята на кабінки або немає туалетів для потреб дітей з інвалідністю. І це теж потрібно змінювати", - повідомив Парцхаладзе.

Нагадаємо, на ліквідацію вуличних туалетів у школах виділять двісті мільйонів.