В 10% украинских школ туалеты до сих пор на улице
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В 10% украинских школ туалеты до сих пор расположены на улице. Более 30% даже тех уборных, что в помещениях школ, требуют срочного ремонта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе в Facebook.
"В 10% украинских школ туалеты до сих пор расположены на улице", - отметил замминистра.
По его информации, такая статистика касается учебных заведений, которые находятся в селах и небольших городах. Чаще всего - начальных школ, где учится еще совсем дети. Минобразования для решения этой проблемы уже начало программу по обустройству туалетов внутри школ.
"Кстати, более 30% даже тех туалетов, что находтся в помещениях школ, нуждаются в срочном ремонте. А есть случаи, когда ремонт проведен, но не установлены дверцы кабинки или нет туалетов для нужд детей с инвалидностью. И это тоже нужно менять", - сообщил Парцхаладзе.
Напомним, на ликвидацию уличных туалетов в школах выделят двести миллионов .