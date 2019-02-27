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В українських школах до кінця року мають бути ліквідовані вуличні туалети

В українських школах до кінця року мають бути ліквідовані вуличні туалети

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Усі українські школи мають бути забезпечені теплими туалетами до кінця року. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Доручення Міністерству регіонального розвитку, доведеться нам допомогти вирішити цю проблему. Не розумію, чому раніше не можна було це зробити. У кожній області – скільки таких шкіл, у яких районах, поставити їм завдання, щоби до кінця року всі школи отримали теплі, нормальні туалети", - зазначив прем’єр.

За його словами, це питання відповідальності міських голів і голів міськадміністрацій, причому гроші на це вже виділені.

При цьому, він додав, що наразі проблема вуличних туалетів стосується 680 шкіл в Україні, найбільше їх у Закарпатській області.

У свою чергу, міністр освіти та науки Лілія Гриневич додала, що на ці цілі передбачена субвенція в 267 млн грн, яких, за умови доручення місцевих субвенцій, має вистачити на вирішення проблеми.

Нагадаємо, у 10% українських шкіл туалети досі розташовані на вулиці. Більше 30% навіть тих вбиралень, що у приміщеннях шкіл, потребують термінового ремонту.

Цього року з бюджету буде виділено 267,3 млн грн на побудову зручних і теплих туалетів у школах, ліквідувавши вуличні туалети у сільських школах.

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