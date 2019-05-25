В украинских селах стало меньше детских садов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Количество учреждений дошкольного образования в украинских селах сокращается, в городах - растет. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
Так, за два года (2018 до 2016 гг..) количество садов в украинских селах уменьшилась на 1 тыс. - до 9,1 тыс., в городах - выросла на 1 тыс. до 5,8 тыс.
В общем, в 2018 году в Украине насчитывалось 14 тыс. 898 учреждений дошкольного образования, их посещали 1 млн 278,2 тыс. детей.
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Больше всего детсадов действовало в Днепропетровской и Львовской областях - 981 и 840 заведений соответственно.
Меньше всего - в Луганской и Черновицкой областях - 250 и 378 заведений соответственно.
Добавим, в расчете использованы данные о численности постоянного населения Украины на 1 января 2018 года.
Напомним, психолог посоветовала, как помочь с адаптацией ребенка в детском саду.