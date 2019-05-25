В українських селах поменшало дитячих садочків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Кількість закладів дошкільної освіти в українських селах скорочується, у містах - зростає. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
Так, за два роки (2018 до 2016 рр..) кількість садочків в українських селах зменшилася на 1 тис. – до 9,1 тис., у містах – зросла на 1 тис., до 5,8 тис.
Загалом, у 2018 році в Україні нараховувалося 14 тис. 898 закладів дошкільної освіти, їх відвідували 1 млн 278,2 тис. дітей.
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Найбільше дитсадочків діяло у Дніпропетровській та Львівській областях – 981 та 840 закладів відповідно.
Найменше – у Луганській та Чернівецькій областях – 250 та 378 закладів відповідно.
Додамо, у розрахунку використано дані про чисельність постійного населення України на 1 січня 2018 року.
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