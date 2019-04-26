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Підрядники розкрали понад 2 млн грн на ремонті київського садочка

Підрядники розкрали понад 2 млн грн на ремонті київського садочка

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Правоохоронці викрили на розкраданні державних коштів та службовому підробленні колишнього директора приватного підприємства і підрядника, які розкрали 2,1 млн грн на ремонті садочку у Печерському районі Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури столиці.

Слідство встановило, що у 2015 році посадові особи Управління житлово-комунального господарства та будівництва уклали з підприємством–підрядником договір на проведення робіт з капітального ремонту дошкільного навчального закладу, розташованого на території Печерського району.

У подальшому на підставі затверджених актів виконаних робіт Управління перерахувало на рахунки приватного підприємства понад 10 млн гривень бюджетних коштів. Однак підрядник не виконав роботи на загальну суму понад 2,1 млн грн, що підтверджується висновками експертиз.

Дії службовців кваліфіковано за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (Розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), санкція якої передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

На даний час вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу та пред’явлення цивільного позову про відшкодування завданих збитків. Підрядникам повідомлено про підозру.

Як повідомляв УНН, банді повідомили про підозру за розкрадання виділених на спецінтернат грошей.

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