В Украине появился YouTube-канал, высмеивающий украинские реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украинский журналист Александр Преподобный запустил YouTube-канал, который показывает, как быстро решать проблемы в Украине, передает УНН.
Детали
Автор канала в образе активиста-чиновника из Польши, под псевдонимом Милош Кукулевский, который руководит “Центром быстрых реформ” внедряет в жизнь самые смелые и актуальные реформы.
Цитата
Александр Преподобный: “Жизнь наших политиков и чиновников — это „схематоз“ и сплошной пиар (для отвлечения внимания) на всём!
Открыли участок дороги — перерезают ленточку, заходят в Макдональдс — делают сэлфи для фейсбука! Герой, которого мы придумали — типичный любитель самопиара и распила бюджета! Но, в отличии от реальных политиков, Кукулевский хоть что-то делает!”
Контекст
Милош Кукулевский уже “внедрил” несколько важных реформ в жизнь — легализировал проституцию, отремонтировал кондиционеры в электричках и превратил реку в море. Как отмечает автор — чтобы жители больших городов могли позволить себе отдохнуть даже в локдаун.
Цитата
“Кукулевский — вымышленный персонаж. Но люди настолько привыкли к тому, что чиновники крадут огромные деньги на бредовых реформах, что верят в это. К примеру, в последнем выпуске мы раздали девушкам на трассе терминалы, чтобы их клиенты могли рассчитаться за услуги кредиткой или телефоном. Это поможет наполнит бюджет налогами. Зритель поверил в эту реформу” — говорит автор канала.
В планах у команды проекта провести реформы по всей стране.
Добавим
Следить за деятельностью вымышленного польского реформатора в Украине можно на YouTube.