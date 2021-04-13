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В Украине появился YouTube-канал, высмеивающий украинские реформы

В Украине появился YouTube-канал, высмеивающий украинские реформы

Киев  •  УНН

 • 32464 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украинский журналист Александр Преподобный запустил YouTube-канал, который показывает, как быстро решать проблемы в Украине, передает УНН.

Детали

Автор канала в образе активиста-чиновника из Польши, под псевдонимом Милош Кукулевский, который руководит “Центром быстрых реформ” внедряет в жизнь самые смелые и актуальные реформы.

Цитата

Александр Преподобный: “Жизнь наших политиков и чиновников — это „схематоз“ и сплошной пиар (для отвлечения внимания) на всём!

Открыли участок дороги — перерезают ленточку, заходят в Макдональдс — делают сэлфи для фейсбука! Герой, которого мы придумали — типичный любитель самопиара и распила бюджета! Но, в отличии от реальных политиков, Кукулевский хоть что-то делает!”

Контекст

Милош Кукулевский уже “внедрил” несколько важных реформ в жизнь — легализировал проституцию, отремонтировал кондиционеры в электричках и превратил реку в море. Как отмечает автор — чтобы жители больших городов могли позволить себе отдохнуть даже в локдаун. 

Цитата

“Кукулевский — вымышленный персонаж. Но люди настолько привыкли к тому, что чиновники крадут огромные деньги на бредовых реформах, что верят в это. К примеру, в последнем выпуске мы раздали девушкам на трассе терминалы, чтобы их клиенты могли рассчитаться за услуги кредиткой или телефоном. Это поможет наполнит бюджет налогами. Зритель поверил в эту реформу” — говорит автор канала.

В планах у команды проекта провести реформы по всей стране.

Добавим

Следить за деятельностью вымышленного польского реформатора в Украине можно на YouTube.

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