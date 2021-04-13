В Україні з'явився YouTube-канал, який висміює українські реформи

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Український журналіст Олександр Преподобний запустив YouTube-канал, який показує, як швидко вирішувати проблеми в Україні, передає УНН.

Деталі

Автор каналу в образі активіста-чиновника з Польщі, під псевдонімом Мілош Кукулевський, який керує "Центром швидких реформ", впроваджує в життя найсміливіші і актуальні реформи.

Цитата

Олександр Преподобний: "Життя наших політиків і чиновників - це "схематоз" і суцільний піар (для відволікання уваги) на всьому!

Відкрили ділянку дороги - перерізають стрічку, заходять в Макдональдс - роблять селф для Фейсбук! Герой, якого ми придумали - типовий любитель самопіару і розпилу бюджету! Але, на відміну від реальних політиків, Кукулевський хоч щось робить!"

Контекст

Мілош Кукулевський вже "впровадив" кілька важливих реформ в життя - легалізував проституцію, відремонтував кондиціонери в електричках і перетворив річку на море. Як зазначає автор - щоб жителі великих міст могли дозволити собі відпочити навіть у локдаун.

Цитата

"Кукулевський - вигаданий персонаж. Але люди настільки звикли до того, що чиновники крадуть величезні гроші на дивних реформах, що вірять в це. Наприклад, в останньому випуску ми роздали дівчатам на трасі термінали, щоб їх клієнти могли розрахуватися за послуги кредиткою або телефоном. Це допоможе наповнить бюджет податками. Глядач повірив в цю реформу", - говорить автор каналу.

У планах у команди проекту провести реформи по всій країні.

Додамо

Стежити за діяльністю вигаданого польського реформатора в Україні можна на YouTube.

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