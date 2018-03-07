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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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17:10 • 61158 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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В Украине появился театральный фестиваль-премия "ГРА"

В Украине появился театральный фестиваль-премия "ГРА"

Киев  •  УНН

 • 19025 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Украине появился всеукраинский театральный фестиваль-премия "ГРА" ("GRA" (Great Real Art)), передает УНН.

Фестиваль-премию "ГРА", который не имеет аналогов среди украинских культурных мероприятий, инициирует Национальный союз театральных деятелей Украины. Председатель союза, н.а. Украина Богдан Струтинский рассказал, что главная цель фестиваля-премии - объединить все театры Украины и представить их лучшие достижения не только в Украине, но и международному сообществу.

Задачами фестиваля-премии является популяризация национального театрального искусство во всех его жанрах, стилях и формах, определение ведущих тенденций и стимулирование развития театрального среды в Украине.

Содиректор фестиваля-премии: нар. арт. Украины Богдан Струтинский, председатель НСТДУ, генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты Украины и народ. арт. Украины Ростислав Держипильский, заместитель председателя НСТДУ, руководитель направления региональной политики, директор-художественный руководитель Ивано-Франковского театра им. И. Франко. А также члены экспертного совета фестиваля-премии - Анна Веселовская, Анна Липковская и Олег Вергелис.

Фестиваль будет проводиться на конкурсной основе один раз в год по итогам прошлого календарного года и будет рассчитан на участие профессиональных театральных коллективов различных форм собственности (государственные, коммунальные, частные и т.д.).

По результатам фестиваля будет присуждаться премия. Отбор участников будет осуществляться в несколько этапов:

I этап - на основе поданных от театров в электронном варианте заявок экспертным советом формируется лонг-лист участников;

II этап - после просмотра экспертным советом спектаклей с лонг-листа формируется шорт-лист из 12 спектаклей (по 2 спектакля в 6 номинациях)

III этап - показ спектаклей в Киеве и определения международным жюри победителей.

Лауреаты фестиваля-премии получают награду в шести самостоятельных номинациях:

- За лучший драматический спектакль;

- За лучший спектакль для детей;

- За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла;

- За лучший хореографичесий/балетный/пластический спектакль;

- За лучший спектакль камерной сцены (до 150 зрителей)

- За лучший поисково-экспериментальный спектакль (на пересечении театральных/художественных жанров).

Украинские Национальные Новости

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