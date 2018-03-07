В Украине появился театральный фестиваль-премия "ГРА"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Украине появился всеукраинский театральный фестиваль-премия "ГРА" ("GRA" (Great Real Art)), передает УНН.
Фестиваль-премию "ГРА", который не имеет аналогов среди украинских культурных мероприятий, инициирует Национальный союз театральных деятелей Украины. Председатель союза, н.а. Украина Богдан Струтинский рассказал, что главная цель фестиваля-премии - объединить все театры Украины и представить их лучшие достижения не только в Украине, но и международному сообществу.
Задачами фестиваля-премии является популяризация национального театрального искусство во всех его жанрах, стилях и формах, определение ведущих тенденций и стимулирование развития театрального среды в Украине.
Содиректор фестиваля-премии: нар. арт. Украины Богдан Струтинский, председатель НСТДУ, генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты Украины и народ. арт. Украины Ростислав Держипильский, заместитель председателя НСТДУ, руководитель направления региональной политики, директор-художественный руководитель Ивано-Франковского театра им. И. Франко. А также члены экспертного совета фестиваля-премии - Анна Веселовская, Анна Липковская и Олег Вергелис.
Фестиваль будет проводиться на конкурсной основе один раз в год по итогам прошлого календарного года и будет рассчитан на участие профессиональных театральных коллективов различных форм собственности (государственные, коммунальные, частные и т.д.).
По результатам фестиваля будет присуждаться премия. Отбор участников будет осуществляться в несколько этапов:
I этап - на основе поданных от театров в электронном варианте заявок экспертным советом формируется лонг-лист участников;
II этап - после просмотра экспертным советом спектаклей с лонг-листа формируется шорт-лист из 12 спектаклей (по 2 спектакля в 6 номинациях)
III этап - показ спектаклей в Киеве и определения международным жюри победителей.
Лауреаты фестиваля-премии получают награду в шести самостоятельных номинациях:
- За лучший драматический спектакль;
- За лучший спектакль для детей;
- За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла;
- За лучший хореографичесий/балетный/пластический спектакль;
- За лучший спектакль камерной сцены (до 150 зрителей)
- За лучший поисково-экспериментальный спектакль (на пересечении театральных/художественных жанров).