В Україні з'явився театральний фестиваль-премія “ГРА”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні з’явився всеукраїнський театральний фестиваль-премія (“GRA” (Great Real Art)), передає УНН.
Фестиваль-премію “ГРА”, який не має аналогів серед українських культурно-мистецьких заходів, ініціює Національна спілка театральних діячів України. Голова спілки, н.а. України Богдан Струтинський розповів, що головна мета фестивалю-премії — об’єднати всі театри України і презентувати їх найкращі здобутки не тільки в Україні але й міжнародній спільноті.
Завданнями фестивалю-премії є популяризація національного театрального мистецтво в усіх його жанрах, стилях і формах, визначення провідних тенденцій та стимулювання розвитку театрального середовища в Україні.
Співдиректори фестивалю-премії: нар. арт. України Богдан Струтинський, голова НСТДУ, генеральний директор-художній керівник Національної оперети України та нар. арт. України Ростислав Держипільський, заступник голови НСТДУ, керівник напряму регіональної політики, директор-художній керівник Івано-Франківського театру ім. І. Франка. А також члени експертної ради фестивалю-премії — Ганна Веселовська, Анна Липківська та Олег Вергеліс.
Фестиваль проводитиметься на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року і буде розрахований на участь професійних театральних колективів різних форм власності (державні, комунальні, приватні тощо).
За результатами фестивалю присуджуватиметься Премія. Відбір учасників буде здійснюватися у декілька етапів:
І етап — на основі поданих від театрів у електронному варіанті заявок експертною радою формується лонг-ліст учасників;
ІІ етап — після перегляду експертною радою вистав з лонг-ліста формується шорт-лист з 12 вистав (по 2 вистави у 6 номінаціях);
ІІІ етап — показ вистав у Києві та визначення міжнародним журі переможців.
Лауреати фестивалю-премії отримують відзнаку у шести самостійних номінаціях:
-За найкращу драматичну виставу;
-За найкращу виставу для дітей;
-За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу;
-За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу;
-За найкращу виставу камерної сцени (до 150 глядачів);
-За найкращу пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних/мистецьких жанрів).