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В Україні з'явився театральний фестиваль-премія “ГРА”

В Україні з'явився театральний фестиваль-премія “ГРА”

Київ • УНН

 • 19025 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні з’явився всеукраїнський театральний фестиваль-премія (“GRA” (Great Real Art)), передає УНН.

Фестиваль-премію “ГРА”, який не має аналогів серед українських культурно-мистецьких заходів, ініціює Національна спілка театральних діячів України. Голова спілки, н.а. України Богдан Струтинський розповів, що головна мета фестивалю-премії — об’єднати всі театри України і презентувати їх найкращі здобутки не тільки в Україні але й міжнародній спільноті.

Завданнями фестивалю-премії є популяризація національного театрального мистецтво в усіх його жанрах, стилях і формах, визначення провідних тенденцій та стимулювання розвитку театрального середовища в Україні.

Співдиректори фестивалю-премії: нар. арт. України Богдан Струтинський, голова НСТДУ, генеральний директор-художній керівник Національної оперети України та нар. арт. України Ростислав Держипільський, заступник голови НСТДУ, керівник напряму регіональної політики, директор-художній керівник Івано-Франківського театру ім. І. Франка. А також члени експертної ради фестивалю-премії — Ганна Веселовська, Анна Липківська та Олег Вергеліс.

Фестиваль проводитиметься на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року і буде розрахований на участь професійних театральних колективів різних форм власності (державні, комунальні, приватні тощо).

За результатами фестивалю присуджуватиметься Премія. Відбір учасників буде здійснюватися у декілька етапів:

І етап — на основі поданих від театрів у електронному варіанті заявок експертною радою формується лонг-ліст учасників;

ІІ етап — після перегляду експертною радою вистав з лонг-ліста формується шорт-лист з 12 вистав (по 2 вистави у 6 номінаціях);

ІІІ етап — показ вистав у Києві  та визначення міжнародним журі переможців.​

Лауреати фестивалю-премії отримують відзнаку у шести самостійних номінаціях:

-​За найкращу драматичну виставу;

-​За найкращу виставу для дітей;

-​За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу;

-​За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу;

-​За найкращу виставу камерної сцени (до 150 глядачів);

-​За найкращу пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних/мистецьких жанрів).

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