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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Украине появится большой Герб. Рада поддержала законопроект

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания приняла за основу законопроект № 5712 "О большом Государственном Гербе Украины". "За" проголосовали 257 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Государственный герб - является государственным символом Украины, главным элементом которого является знак княжеского государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой; над щитом - изображение великокняжеского венца Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента. Щит держат с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов. Под лентой - два золотых колоски пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета.

Напомним

В сентябре 2020 года Кабинет министров одобрил проведение конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Конкурс учитывал три премии для победителей лучшими проектами: первая премия - 100 000 грн, вторая премия - 50 000 грн, третья премия - 30 000 грн.

В ноябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики Украины выбрало победителей конкурса на эскиз большого Государственного Герба Украины. Победным стал проект Алексея Кохана, который получил первую премию.

Однако, эскиз-победитель наткнулся на критику. 4 декабря Окружной административный суд города Киева просили признать недействительными результат конкурса "На лучший эскиз большого Государственного Герба Украины".

Уже позже, во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю дня Конституции, Владимир Зеленский анонсировал о внесении в ВР безотлагательного законопроекта о большом гербе Украины.

Позже, 29 июня 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о "Большом Государственном Гербе Украины", инициатором которого является Президент Владимир Зеленский.

Украинские Национальные Новости

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