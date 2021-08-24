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17 березня, 18:58 • 141799 перегляди

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17 березня, 12:39 • 163518 перегляди

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17 березня, 09:17 • 183380 перегляди

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В України з'явиться великий Герб. Рада підтримала законопроект

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Верховна Рада України під час позачергового засідання прийняла за основу законопроект № 5712 “про великий Державний Герб України”. “За” проголосували 257 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Деталі

Державний герб - є державним символом України, головним елементом якого є знак княжої держави Володимира Великого (малий Державний Герб України) золотого кольору, розміщений на синьому п’ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом — зображення великокняжого вінця Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту. Щит тримають з лівого боку — лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого — воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького). Під щитом — стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Під стрічкою — два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору.

Нагадаємо

У вересні 2020 року Кабінет міністрів схвалив проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України. Конкурс враховував три премії для переможців з найкращими проектами: перша премія — 100 000 грн, друга премія — 50 000 грн, третя премія — 30 000 грн.

У листопаді 2020-го року Міністерство культури та інформаційної політики України обрало переможців конкурсу на ескіз великого Державного Гербу України. Переможним став проект Олексія Кохана, який отримав першу премію.

Однак, ескіз-переможець натикнувся на критику. 4 грудня Окружний адміністративний суд міста Києва просили визнати не чинними результат конкурсу “На кращий ескіз великого Державного Герба України”.

Уже згодом, під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди дня Конституції, Володимир Зеленський анонсував про внесення до ВР невідкладного законопроекту про великий Герб України.

Пізніше, 29 червня 2021 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про “великий Державний Герб України”, ініціатором якого є Президент Володимир Зеленський.

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