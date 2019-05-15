В Украине появится день ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине появится официальный День Государственного бюро расследований. Об этом говорится в документе поддержанном сегодня во время заседания Кабинетом министров Украины, сообщает УНН.
Такой день вводится на предложение Президента Украины Петра Порошенко. Отмечаться день ГБР 27 ноября. Указ еще должен подписать глава государства.
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Напомним, официально ГБР заработало 27 ноября 2018. Возглавил его Роман Труба.
Бюро расследует уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и чиновники.