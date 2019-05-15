В Україні з’явиться день ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В України з’явиться офіційний день Державного бюро розслідувань. Про це йдеться у документі підтриманному сьогодні під час засідання Кабінетом міністрів України, повідомляє УНН.
Такий день запроваджується на пропозицію Президента України Петра Порошенка. Відзначатиметься день ДБР 27 листопада. Указ ще має підписати глава держави.
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Нагадаємо, офіційно ДБР запрацювало 27 листопада 2018 року. Очолив його Роман Труба.
Бюро розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді та високопосадовці.