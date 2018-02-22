В Украине растет спрос на авиационные перевозки

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63879 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78232 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80937 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107577 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100445 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104582 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111551 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117093 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122803 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134329 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
В Украине растет спрос на авиационные перевозки

В Украине растет спрос на авиационные перевозки

Киев  •  УНН

 • 13307 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В прошлом году самолетами воспользовались почти 11 млн человек. Об этом сообщает Госстатистики Украины, передает УНН.

В 2017 году авиационным транспортом было перевезено 10,6 млн пассажиров.

Согласно данным статистики, популярность данного вида транспорта растет из года в год. За год количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиационного транспорта, выросло на 21,7%, за два года - на 40,6%.

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А только в январе этого года авиационным транспортом уже воспользовались около 700 тысяч человек.

Между тем, в главном госпредприятии, отвечающем за безопасность воздушного пространства в стране, отсутствует руководитель. Точнее, директор ГП "Украэрорух" уже почти 2 месяца находится на больничном, и все это время председательствует на стратегическом объекте Александр Даценко. Он, по данным СМИ, не имеет ни нужного опыта, ни профильного образования.

Накануне коллектив "Украэроруха" провел конференцию и выразил недоверие своему руководству. От министра инфраструктуры В.Омеляна сотрудники требуют освободить и директора (Д.Бабейчука) и двух его заместителей (В.Мельника и В.Шевчука).

Под увольнение, по мнению коллектива ГП, должен также попасть и С.Гомболевский (в статусе и.о. занимает должность заместителя директора по административно-хозяйственным вопросам ГП), который был признан ответственным за организацию процесса переписывания устава "Украэроруха".

Заметим, что процесс изменения устава предприятия в начале февраля текущего года инициировал заместитель В.Омеляна - Ю.Лавренюк. Именно с исполнением его приказа уже создана рабочая группа, которая должна заняться переписыванием главного документа "Украэрорух". Почему этот процесс чиновники Мининфраструктуры начали в отсутствие постоянного руководителя, и какую цель преследуют, УНН профильное ведомство не сообщило. Редакция продолжает ждать ответ на свой информационный запрос.

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