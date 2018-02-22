В Украине растет спрос на авиационные перевозки

В 2017 году авиационным транспортом было перевезено 10,6 млн пассажиров.

Согласно данным статистики, популярность данного вида транспорта растет из года в год. За год количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиационного транспорта, выросло на 21,7%, за два года - на 40,6%.

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А только в январе этого года авиационным транспортом уже воспользовались около 700 тысяч человек.

Между тем, в главном госпредприятии, отвечающем за безопасность воздушного пространства в стране, отсутствует руководитель. Точнее, директор ГП "Украэрорух" уже почти 2 месяца находится на больничном, и все это время председательствует на стратегическом объекте Александр Даценко. Он, по данным СМИ, не имеет ни нужного опыта, ни профильного образования.

Накануне коллектив "Украэроруха" провел конференцию и выразил недоверие своему руководству. От министра инфраструктуры В.Омеляна сотрудники требуют освободить и директора (Д.Бабейчука) и двух его заместителей (В.Мельника и В.Шевчука).

Под увольнение, по мнению коллектива ГП, должен также попасть и С.Гомболевский (в статусе и.о. занимает должность заместителя директора по административно-хозяйственным вопросам ГП), который был признан ответственным за организацию процесса переписывания устава "Украэроруха".

Заметим, что процесс изменения устава предприятия в начале февраля текущего года инициировал заместитель В.Омеляна - Ю.Лавренюк. Именно с исполнением его приказа уже создана рабочая группа, которая должна заняться переписыванием главного документа "Украэрорух". Почему этот процесс чиновники Мининфраструктуры начали в отсутствие постоянного руководителя, и какую цель преследуют, УНН профильное ведомство не сообщило. Редакция продолжает ждать ответ на свой информационный запрос.