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В Україні зростає попит на авіаційні перевезення

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Минулого року літаками скористалися майже 11 млн осіб. Про це повідомляє Держстатистики України, передає УНН.

Так, у 2017 році авіаційним транспортом було перевезено 10,6 млн пасажирів.

Згідно з даними статистики, популярність цього виду транспорту зростає із року в рік. За рік кількість пасажирів, що скористалися послугами авіаційного транспорту, зросла на 21,7%, за два роки — на 40,6%.

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А лише у січні цього року авіаційним транспортом вже скористалися близько 700 тис. осіб.

Тим часом у головному держпідприємстві, що відповідає за безпеку повітряного простору в країні, відсутній керівник. Точніше, директор ДП “Украерорух” вже майже 2 місяці перебуває на лікарняному, і весь цей час головує на стратегічному об’єкті Олександр Даценко. Він же, за даними ЗМІ, не має ані потрібного досвіду, ані профільної освіти.

Напередодні колектив “Украероруху” провів Конференцію та висловив недовіру своєму керівництву. Від міністра інфраструктури В.Омеляна співробітники вимагають звільнити і директора (Д.Бабейчука) і двох його заступників (В.Мельника та В.Шевчука).

Під звільнення, на переконання колективу ДП, має також потрапити і С.Гомболевський (в статусі в.о. обіймає посаду заступника директора з адміністративно-господарських питань ДП), якого було визнано відповідальним за організацію процесу переписування статуту “Украероруху”.

Зауважимо, що процес зміни статуту підприємства на початку лютого поточного року ініціював заступник В.Омеляна — Ю.Лавренюк. Саме на виконання його наказу вже створена робоча група, що має зайнятися переписуванням головного документу “Украерорух”. Чому цей процес чиновники Мінінфраструктури розпочали на час відсутності постійного керівника, та яку мету переслідують, УНН профільне відомство не повідомило. Редакція продовжує очікувати на відповідь на свій інформаційний запит.

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