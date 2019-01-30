В Украине выросло производство кормов для кошек и собак
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Производство кормов для кошек и собак в Украине в прошлом году возросло на 22,1% по сравнению с 2017 годом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Так, кормов для собак и кошек, расфасованных для розничной торговли, в прошлом году произведено 41 тысячу 569 тонн. Из них в декабре - чуть более 4 тысяч тонн.
Производство таких кормов в расчете декабрь 2018-го к декабрю 2017 года выросло на 20,3%.
Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, американцы в 2018 году оставили в зоомагазинах десятки миллиардов.