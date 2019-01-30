В Україні зросло виробництво кормів для котів і собак
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Виробництво кормів для котів і собак в Україні торік зросло на 22,1% у порівнянні з 2017 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Так, кормів для собак і кішок, розфасованих для роздрібної торгівлі, торік вироблено 41 тисячу 569 тонн. З них у грудні - трохи більше 4 тисяч тонн.
Виробництво таких кормів у розрахунку грудень 2018-го до грудня 2017-го зросло на 20,3%.
Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, американці у 2018 році залишили в зоомагазинах десятки мільярдів.