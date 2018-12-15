Американці у 2018 році залишили в зоомагазинах десятки мільярдів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. За підсумками 2018 року виручка американських зоомагазинів від продажу кормів для домашніх тварин сягне 28,6 млрд дол. Про це свідчать дані аналітичного порталу Statista, передає УНН.
Очікується, що до 2021 року виручка від продажу кормів для домашніх тварин буде щорічно рости на 3,9%.
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Також повідомляється, що з початку року кожен американець купив в середньому 37,4 кг корму для тварин.
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