В Украине хотят запретить испытания косметики на животных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство здравоохранения Украины намерено запретить испытания косметики на животных. Об этом сообщает УНН со ссылкой Министерство здравоохранения Украины.
МОЗ Украины разработали проект постановления Правительства об утверждении нового технического регламента на косметическую продукцию на основе Регламента ЕС №1223/2009. С помощью документа должны устранить юридические разногласия, а также административные и технические барьеры в торговле между Украиной и странами ЕС.
"МЗ Украины также намерен в среднесрочной перспективе запретить испытания косметики на животных и с внедрением нового регламента дать возможность иностранным и национальным компаниям использовать новейшие технологические разработки, в частности альтернативные методы тестирования косметической продукции. Такие правила уже несколько лет действуют в странах Европейского Союза", - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что ЕС также имел переходный период, длиной в четыре года, для внедрения новых требований безопасности косметической продукции.
С внедрением нового технического регламента, компании, которые уже отказались от тестирования своей продукции на животных, смогут представлять свою продукцию на украинском рынке.
"Параллельно с этим, министерство внедрять новые требования к тестированию, предоставляя переходный период для национальных компаний на внедрение новейших методов токсикологических исследований", - добавили в ведомстве.
Министерство здравоохранения разрабатывает новый регламент и в ближайшее время будет обнародован для общественного обсуждения.
Напомним, в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Раствор Рингера".