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В Украине хотят запретить испытания косметики на животных

Киев • УНН

 • 11207 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство здравоохранения Украины намерено запретить испытания косметики на животных. Об этом сообщает УНН со ссылкой Министерство здравоохранения Украины.

В Украине хотят запретить испытания косметики на животных

МОЗ Украины разработали проект постановления Правительства об утверждении нового технического регламента на косметическую продукцию на основе Регламента ЕС №1223/2009. С помощью документа должны устранить юридические разногласия, а также административные и технические барьеры в торговле между Украиной и странами ЕС.

"МЗ Украины также намерен в среднесрочной перспективе запретить испытания косметики на животных и с внедрением нового регламента дать возможность иностранным и национальным компаниям использовать новейшие технологические разработки, в частности альтернативные методы тестирования косметической продукции. Такие правила уже несколько лет действуют в странах Европейского Союза", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что ЕС также имел переходный период, длиной в четыре года, для внедрения новых требований безопасности косметической продукции.

С внедрением нового технического регламента, компании, которые уже отказались от тестирования своей продукции на животных, смогут представлять свою продукцию на украинском рынке.

"Параллельно с этим, министерство внедрять новые требования к тестированию, предоставляя переходный период для национальных компаний на внедрение новейших методов токсикологических исследований", - добавили в ведомстве.

Министерство здравоохранения разрабатывает новый регламент и в ближайшее время будет обнародован для общественного обсуждения.

Напомним, в Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Раствор Рингера".

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