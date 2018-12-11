В Україні хочуть заборонити випробування косметики на тваринах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України має намір заборонити випробування косметики на тваринах. Про це повідомляє УНН з посиланням Міністерство охорони здоров’я України.
МОЗ України розробили проект постанови Уряду про затвердження нового технічного регламенту на косметичну продукцію на основі Регламенту ЄС №1223/2009. За допомогою документу мають усунути юридичні розбіжності, а також адміністративні та технічні бар’єри у торгівлі між Україною та країнами ЄС.
"МОЗ України також має намір у середньостроковій перспективі заборонити випробування косметики на тваринах та з впровадженням нового регламенту дати можливість іноземним та національним компаніям використовувати новітні технологічні розробки, зокрема альтернативні методи тестування косметичної продукції. Такі правила уже кілька років діють у країнах Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.
В міністерстві зазначають, що ЄС також мав перехідний період, довжиною у чотири роки, для впровадження нових вимог безпеки косметичної продукції.
З впровадженням нового технічного регламенту, компанії, які вже відмовились від тестування своєї продукції на тваринах, зможуть представляти свою продукцію на українському ринку.
"Паралельно з цим, міністерство впроваджуватиме нові вимоги до тестування, надаючи перехідний період для національних компаній на впровадження новітніх методів токсикологічних досліджень", - додали у відомстві.
Міністерство охорони здоров’я опрацьовує новий регламент та найближчим часом буде оприлюднений для громадського обговорення.
Нагадаємо, в Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу "Розчин Рінгера".