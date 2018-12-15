В 2018 году американцы оставили в зоомагазинах десятки миллиардов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. По итогам 2018 года выручка американских зоомагазинов от продажи кормов для домашних животных составит 28,6 млрд дол. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Statista, передает УНН.
Ожидается, что к 2021 году выручка от продажи кормов для домашних животных будет ежегодно расти на 3,9%.
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Также сообщается, что с начала года каждый американец купил в среднем 37,4 кг корма для животных.
Напомним, в Украине хотят запретить испытания косметики на животных.